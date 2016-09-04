松坂大輔重返日職首勝!？在二軍

松坂大輔在軟銀二軍拿下返日後首勝，最快球速146公里；圖為他2009年效力日本國家隊的照片。（美聯社資料照）

暌違兩年，「平成怪物」松坂大輔終於拿下重返日職後首勝；雖然是在二軍例行賽拿下，但對於重返一軍而言，也算是個好兆頭。

3日在九州別府市民球場進行的二軍交流戰，軟銀鷹迎戰讀賣巨人。松坂在第4局下登板中繼，一共投5局，只用了47球，送出3次三振、無四壞球；被擊出2支安打，包括1發陽春全壘打、失1分，最快球速146公里，內容還不錯。終場軟銀二軍擊敗巨人二軍，松坂拿下勝投，本季戰績1勝3敗。

松坂是在2014年球季結束返回日本職棒發展，與軟銀鷹簽下3年12億日圓合約，但因傷一直未能在一軍上場投球，去年還動手術治療舊傷。3日是松坂在二軍例行賽的首勝，如果能保持好狀況，也許今年球季尾聲他還有機會升上一軍。

(中時電子報)