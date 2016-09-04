沒分手！林若亞被爆密嫁賈靜雯前夫

林若亞被曝已悄悄嫁給孫志浩。(取自孫志浩微博)

賈靜雯前夫孫志浩與女星林若亞交往3年，去年傳出因為對婚姻沒共識，導致分手。不過今日又有媒體報導，指林若亞與孫志浩根本沒分手，兩人在昨(3日)國外秘密結婚。

林若亞與孫志浩交往3年多，多次被拍到與男友和前妻賈靜雯所生的梧桐妹外出照，宛如一家人的模樣，被外界看好隨時會傳出好消息。豈料去年卻傳兩人分手，原因是林若亞想婚、但男方尚未準備好，孫志浩在分手後仍苦苦想讓女方回心轉意。

誰知劇情峰迴路轉，據《自由時報》報導，林若亞、孫志浩其實並未分手，反而在日前國外教堂低調結婚，在雙方家人與梧桐妹的祝福下，林若亞正式成為孫志浩第二任妻子。

(中時電子報)