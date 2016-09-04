泰南觀光城鎮爆炸焚燒案 逮首名嫌犯

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警方今天表示，泰國有關當局已逮捕上個月震撼泰南若干觀光城鎮、一連串炸彈、縱火攻擊事件的首名嫌犯。

這波協同爆炸攻擊，8月11日到12日在泰南7個省境內接連發生，造成4人死亡、數十人受傷。

泰國警方今天說：「嫌犯之一的縱火犯昨天在泰南家鄉北大年省（Pattani）落網被捕。」

泰國警方指認這名嫌犯是36歲男子卡達伊（Abdul Kadae Salae），他被控縱火焚燒董里省（Trang）1家超市。1050903

(中央社)