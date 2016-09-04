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U18亞洲青棒賽的「武俠異想世界」

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郭靖
香港隊的「大俠」郭靖：「看我的降龍十八掌...不，降龍18球。」（設計對白）。（圖／棒協提供）
陳真
《精武門》的陳真也來了嗎？純屬巧合，他是中華隊的陳真（左）。（本報資料照／黃國峰攝）

球迷們有沒發現？在台中進行的U18亞洲青棒賽很「武俠」哦！《射鵰英雄傳》的大俠郭靖、《精武門》的陳真都來了；還有姜白虎、鄧少虎、陳琥，堪稱本屆「U18亞青三虎」。

雖是巧合，對武俠迷而言真的很有趣！事實上，郭靖是香港隊主將，擊出過場內全壘打，也拿下一場完投勝。陳真是中華隊外野手，來自新北市穀保家商。

至於「亞青三虎」嘛！陳琥大名鼎鼎，投打俱佳，已加盟中職中信兄弟隊。姜白虎也被韓職選中，同樣是投打「二刀流」好手。相形之下，鄧少虎比較小隻，不過對韓國隊之戰，他可是跑回大陸隊唯一的1分，腿不慢哦。

(圖片)

投打二刀流陳琥
本屆「U18亞青三虎」之一、中華隊陳琥，是一位投打「二刀流」好手。（圖／棒協提供）
韓國隊姜白虎
韓國隊姜白虎已被韓職球團相中，而他無論投打，實力都很可觀。（圖／棒協提供）
中國大陸隊鄧少虎
大陸隊鄧少虎（左）在預賽對韓國隊之戰跑回全隊唯一的1分，腿挺快的。（圖／棒協提供）
郭靖
香港隊郭靖不僅能投，且能打、能跑，擊出過場內全壘打。（圖／棒協提供）
姜白虎
姜白虎也曾經轟出全壘打。（圖／棒協提供）
陳琥
陳琥的投球威力也不是蓋的。（圖／棒協提供）
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關鍵字：郭靖陳琥陳真姜白虎鄧少虎U18亞洲青棒賽
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