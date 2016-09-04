獨家專訪》兒子摘一銀一銅 陳傳慧：激動又感動

台灣土生土長的陳傳慧，從小就念光仁音樂班，從國小讀到高中共12年，於文化大學國樂系畢業後到美國深造。(圖:陳子巖攝)

陳海翔帶著一銀一銅，凱旋回到舊金山，他的母親陳傳慧以及父親兼教練Greg Massialas以他為豪。(圖:陳子巖攝)

陳海翔摘得的男子鈍劍(foil,又稱花劍)個人項目銀牌(左)以及團體項目銅牌(右)。(圖:陳子巖攝)

來自台灣的陳傳慧或許很多人根本沒聽過，不過她的兒子陳海翔(Alexander Massialas)可是新出爐的奧運銀牌和銅牌得主，陳傳慧和全家共同於巴西見證陳海翔在這次里約奧運會的鈍劍(foil，又稱花劍)項目，為美國隊摘得一銀一銅，心情非常激動和感動。在兒子凱旋榮歸後，陳傳慧接受本報獨家專訪。

本報在8月9日率先披露，奧運摘銀的美國選手陳海翔跟台灣有很深的淵源，是優秀的台裔混血子弟，他的母親陳傳慧在台灣土生土長、外婆也還住在台灣，使得外界對於這位培養出奧運兒子的台灣母親格外好奇。

一向鮮少在媒體上曝光的陳傳慧向中時電子報表示，當她在里約奧運場上，見證兒子獲頒銀牌的那一刻，心情非常激動，「當然是非常激動，而且是非常感動，最主要就是，我一向告訴我兒子，不管他得不得獎，我最感動的就是，他是一個非常好的兒子。」

來自美國加州舊金山的華裔混血青年陳海翔，在里約奧運男子個人鈍劍項目摘得銀牌，又與隊友一起摘得鈍劍團體項目的銅牌，是美國自1932年洛杉磯奧運以來，首度有擊劍選手在同一屆奧運獲得2面獎牌，也是美國相隔半個世紀以來，首度在該項目再贏得奧運獎牌。

家中出了這麼優秀的擊劍選手，尤其在贏了奧運獎牌之後，生活是否有所改變呢? 陳傳慧表示還是以平常心看待：「當然比賽完了以後會忙一點，但是我們的生活講起來一切就是很平淡，但是有時候中國人說的『平凡就是福』。」

在台灣念到大學才出國的陳傳慧，經常用中國人流傳的哲理教導孩子。由於陳海翔和妹妹兩人一年到頭都在擊劍場上比賽，她教導她們勝敗乃兵家常事，「他們出去不管輸贏回到家都是一樣，所以說我們盡量就是把在家的生活過得很平常，但是我認為那是一件非常重要的事情，我總是跟他們講，贏了高興一下，也不要過分的高興；輸了會難過，也不要過分的難過，回到家好好吃一頓、睡一覺，第二天都好了。」

陳傳慧在台灣土生土長，從國小、國中到高中，都是就讀光仁音樂班，後來走的也是音樂這條路。高中畢業後，她到文化大學念國樂系，因為她認為學國樂比學西樂更有意義，「但是來到美國以後，就學了2年作曲，因為我中西樂都通，也有很強的樂理基礎，但是學了作曲後，也很高興學到這些音樂幕後的一面」。

個性非常低調不愛出風頭的陳傳慧，覺得自己沒有音樂的發表慾，反而喜歡教學，所以又到德州休士頓大學修讀鋼琴教學碩士，取得學位後從此走上音樂演奏與教學這條路。

後來因為工作的關係，認識了先生Greg Massialas，兩人一見鍾情，便走上異國婚姻這條路，生下2個混血兒–22歲的陳海翔和他19歲的妹妹。

Greg在擊劍體壇也大有來頭，他連續三次擔任美國男子花式擊劍隊教練，年輕時也是美國隊的奧運擊劍選手，雖然並未得過奧運獎，退役後展開擊劍教練的職業生涯，目標就是要培養美國的擊劍選手贏取奧運金牌，他開設的擊劍俱樂部吸引許多學生加入，一對子女也是其學生。

陳傳慧婚後擔任鋼琴教師，陳海翔小時候也跟媽媽學鋼琴，只是後來反而對擊劍比較有興趣，7歲開始跟父親學擊劍之後，夢想就是要當奧運金牌運動員。

陳傳慧也談到，之所以長期支持先生發展擊劍事業，花費十多年歲月培養奧運選手，跟自己多年來學音樂有關，「因為總是覺得你做一件事情就是一份熱愛，看著先生對擊劍的熱愛，對所有學生真的是全心全意地為他們一步一步地走，我非常的感動，所以盡量的支持他，那我就是盡量做到讓他無後顧之憂，讓他回到家來高高興興、快快樂樂的，因為他工作的時候出去比賽的時候壓力也很大。」

陳傳慧現在在台灣還有親人，是高齡九旬的母親，即使移民到了美國，教育下一代的觀念還是受父母的影響最大，「我父母總是教我們每天要高高興興的，天天要過一個很健康很快樂的生活是很重要的，所以我對孩子的目標也是，就是希望他們很健康很快樂。」

陳傳慧每年總會回台灣2-3次探望母親，而先生和孩子在全世界到處比賽時，有到亞洲也會特地回台灣探視岳母和阿嬤，全家對台灣都非常熟悉，也非常有親切感。

(中時電子報)