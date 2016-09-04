布魯斯、劉奕兒逛顛倒屋 分享房內私密物
劉奕兒、布魯斯、安俊朋因中視、中天８點檔《美好年代》拍出好情誼，３人日前抽空參觀耗資千萬、全台第一棟奇幻式洋房「反轉世界 華山顛倒屋」，沒偶像包袱的劉奕兒，不管下腰、跳拍或劈腿，豐富肢體語言重現顛倒新世界，異想天開說：「我最想喝馬桶水。」布魯斯和安俊朋也免練輕功、免當太空人就輕易漂浮在半空中，覺得有趣又新奇。
布魯斯喜歡外觀帶點美式鄉村風的建築設計，搭配五彩繽紛外牆，安俊朋走進臥室，幻想將來也能打造自己的舒適房，個性活潑好動的劉奕兒，從小喜歡在房裡玩前空翻，因家裡不大，她高中前和弟一起睡，長大了才分開，她的房間擺設中性，唯一像女生的物品只有蚊帳，「我太Man了，以後還是想要有個公主風的房間。」
３人分享房間內都有生命中最重要的東西，劉奕兒說有一件用了25年、縫補10多次的枕頭巾，每晚要摸著它才能入睡；布魯斯的房裡除了粉絲送的禮物，還有偶像李小龍的限量公仔及海報，劉奕兒在旁急問「那我送你的呢？」布魯斯爆說
，曾送劉奕兒一組7雙的襪子，她竟回送他一個有李小龍翦影造型的時鐘，劉笑說，當時完全沒想到這個送禮的「禁忌」啊；安俊朋說，房間裡對他最重要的是「美好幫」的池端玲名、楊銘威、大文、劉奕兒和布魯斯合送他一雙奧運款的白色球鞋，收到禮物時讓他感動得熱淚盈眶。
《美好》的感情戲愈來愈糾結，布魯斯戲外被問若挑女友，合作過的劉奕兒、宋芸樺要選誰？他不假思索選宋，讓劉吃醋大喊：「二選一的話，我也會選俊朋啊！」劉奕兒劇中夾在布魯斯、安俊朋和黃仁德之間，戲外選老公會選個性乖巧顧家的安俊朋，黃仁德外表霸氣、內心溫柔，是角色「季杰
」的翻版，布魯斯適合當好友和情人，她說自己因為貪吃，從小夢想嫁給「賣雞蛋糕和地瓜球的」，很會做菜的布魯斯是好廚師啦，聽起來像是發「好人卡」，怕布魯斯難過，劉奕兒又趕緊說，「我很貪心，如果老公是安俊朋、布魯斯、黃仁德、楊銘威4個綜合體就太好了。」
《美好年代》周一至周五晚在中視8點首播；中天娛樂台9點首播 (8點重播)。
(中時)
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