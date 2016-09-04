【淇馮婚】甜蜜 藍心湄「笑想」馮德倫對她做一件事
藍心湄和舒淇是KIKI餐廳的合夥人，私下也是交情深厚的手帕交，藍心湄說，看到新聞才知道舒淇結婚了，覺得很驚喜，也替她開心，並透露10多年前，她忘了是舒淇生日還是舒淇媽生日，大夥約在一家溫泉會館用餐，舒淇當時也帶著馮德倫參加，「我看到馮德倫的時候就很滿意了，他很有禮貌，話少又很貼心，會幫長輩們夾菜、倒水，那一次我就對他留下很好的印象，當時他們要拚事業，所以我們沒有給他們太多的壓力。」
舒淇和藍心湄是多年好友，舒淇小時是藍心湄的忠實粉絲，出道之後，有一回兩人在東京一起工作，藍心湄曾借服裝給她，兩人因此成了好友。藍心湄說，「20年來我看著他們成長，不管遇到什麼問題，他們唯一不變的就是善良，我看到他們婚紗照裡很純真樣子，不管他們現在到什麼地位，這是最難得、最無價的。」
藍心湄開玩笑說，舒淇這些年偶而還是會帶馮德倫和他們這些長輩們聚會，她沒見過小兩口在她面前放閃，「舒淇只會抱著我撒嬌，我多希望馮先生來抱我啊。」藍心湄也誇舒淇孝順，當初舒淇主動要求入股KIKI餐廳，只因為「要給家人一個安定的心」，藍心湄說，KIKI草創期沒讓她加入，直到1997年比較穩定了才敢讓她參與。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。