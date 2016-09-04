【淇馮婚】甜蜜 藍心湄「笑想」馮德倫對她做一件事

舒淇和馮德倫終於修成正果，小倆口幸福甜蜜。(電影公司提供)

藍心湄(左)和舒淇是手帕交。(TVBS提供)

藍心湄和舒淇是KIKI餐廳的合夥人，私下也是交情深厚的手帕交，藍心湄說，看到新聞才知道舒淇結婚了，覺得很驚喜，也替她開心，並透露10多年前，她忘了是舒淇生日還是舒淇媽生日，大夥約在一家溫泉會館用餐，舒淇當時也帶著馮德倫參加，「我看到馮德倫的時候就很滿意了，他很有禮貌，話少又很貼心，會幫長輩們夾菜、倒水，那一次我就對他留下很好的印象，當時他們要拚事業，所以我們沒有給他們太多的壓力。」

舒淇和藍心湄是多年好友，舒淇小時是藍心湄的忠實粉絲，出道之後，有一回兩人在東京一起工作，藍心湄曾借服裝給她，兩人因此成了好友。藍心湄說，「20年來我看著他們成長，不管遇到什麼問題，他們唯一不變的就是善良，我看到他們婚紗照裡很純真樣子，不管他們現在到什麼地位，這是最難得、最無價的。」

藍心湄開玩笑說，舒淇這些年偶而還是會帶馮德倫和他們這些長輩們聚會，她沒見過小兩口在她面前放閃，「舒淇只會抱著我撒嬌，我多希望馮先生來抱我啊。」藍心湄也誇舒淇孝順，當初舒淇主動要求入股KIKI餐廳，只因為「要給家人一個安定的心」，藍心湄說，KIKI草創期沒讓她加入，直到1997年比較穩定了才敢讓她參與。

(中時)