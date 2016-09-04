美網》女單大陸最後金花張帥落敗 止於32強

大陸女將張帥輸給哈薩克的雪薇朵娃，止於第3輪32強。（新華社資料照）

哈薩克的雪薇朵娃直落二擊敗張帥，挺進美網女單16強。（美聯社）

美網女單項目，大陸碩果僅存的一朵金花張帥，第3輪遭遇哈薩克美女雪薇朵娃，苦戰兩盤後以2-6、5-7落敗，止於32強。張帥過去在美網女單從未贏過，這次贏了2場已締造個人最佳紀錄。

雪薇朵娃在溫布頓網賽打進女單8強，美網雖然未列為種子球員，實力真的不弱。她在上一輪橫掃大陸另一朵金花王薔，今天碰到張帥，首盤立刻來個下馬威，1-1平手後連下4局，取得5-1絕對優勢，最後則以6-2拿下首盤。

第2盤張帥發揮纏鬥功夫，從0-3落後追到5-5平手，不過接下來雪薇朵娃穩住陣腳連拿2局，以7-5收下勝利，打進第4輪16強，但下一戰的對手就是第1種子、球后小威廉絲。

至於大陸女單5朵金花全部出局後，目前只剩女雙第11種子鄭賽賽／徐一璠還在力爭上游了。

(中時電子報)