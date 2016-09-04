美發生5.6地震 7州有震感

我要評比

地牛翻身，包括震央所在的奧克拉荷馬州在內，共7個州居民都感覺到地震。(照片取自美國地質研究所USGS網站截圖)

美國奧克拉荷馬州今天發生芮氏規模5.6地震，不過鄰近的其他6個州也都有震感。

美國地質研究所(USGS)今天通報，當地時間周六7:02分，奧克拉荷馬州靠近鮑尼市(Pawnee)附近發生規模5.6地震，不僅是奧克拉荷馬州，鄰近的堪薩斯州、阿肯色州、密蘇里州、德州、內布拉斯州和愛荷華州都有震感。

根據USGS網站，這次地震震央距離奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬市東北約120公里，地震深度為4.5公里。

CNN報導指出，目前當地包括建築和運輸等主管部門正在對地震是否造成損害做評估檢查，目前尚無傷亡情況。在奧克拉荷馬州鮑尼市已知有一棟歷史建築物受損，當地市長向CNN表示，該受損建物的主體仍在，但外牆出現剝落，還要進一步鑑定才知道建築物是否安全。

美國地質研究所表示，這起規模5.6的地震發生後，同一地區又發生共10次餘震，規模介於1.7-3.6之間，所幸地震至今造成的災情相當輕微，不過社交媒體上有不少網友紛紛討論這次地震並表示憂心。

(中時電子報)