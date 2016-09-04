【獨】言承旭和舊愛林志玲真的「一家親」了！
39歲的言承旭（Jerry）和舊愛林志玲情牽14年，感情始終讓外界霧裡看花，近來悄悄「合體」，傳他透過林志玲介紹，由她經紀人好友閻柔怡幫他打理演藝事業，工作上一家親，感情也有望露曙光，令人矚目。３日在峇里島參加朱孝天婚禮的Jerry，坦言確實找了閻柔怡幫忙，心情不錯的他還分享參加婚禮心得：「有股衝動想推開大家去接捧花。」
41歲的林志玲日前分享，人生下一個冒險是「閃婚」，對Jerry來說，「閃婚」也可能隨時發生？他俏皮回說，「櫻桃小丸子說過，你要期待，未來就一定會有很多的好事情發生
。」他對人生下個階段計畫也有藍圖，「現在希望可以有多一點的時間陪陪家人。」他最後強調，閻柔怡是透過朋友介紹，但「朋友」非指林志玲。
林心如、舒淇終結單身，女神兜了一圈，最後還是情歸「老朋友」，目前剩林志玲成「黃金剩女團」台柱，許多網友敲邊鼓留言，「林志玲明天會否也宣布和言承旭結婚？」、「言承旭也追回林志玲去吧。」與林志玲可能再續前緣？Jerry仍相當神秘，笑而不答，繼續留給大家許多想像空間。
(中時)
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