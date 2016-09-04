美網》球后小威廉絲307勝 史上第1人

球后小威廉絲輕取拉森，大滿貫賽第307勝到手，成為職網史上女子選手第1人。（美聯社）

現任球后、女單第1種子小威廉絲果然不是蓋的，第3輪碰到非種子、瑞典的喬安娜拉森，毫不留情以6-2、6-1輕取對手，兩盤剛好只花了1小時。小威第4輪16強賽的對手是哈薩克的雪薇朵娃，也是一位非種子球員；小威可能要到8強賽才會碰到強敵、第5種子羅馬尼亞的哈麗普。

小威廉絲今天這一勝相當重要，是她在大滿貫賽女單的307勝，超越前球后「女金剛」娜拉提諾娃的306勝，成為女子職業網球史上第1人。

事實上，本屆美網賽對小威廉絲非常關鍵，今天她先超超娜拉提諾娃的大滿貫最多勝場紀錄；未來如果能奪冠，也將超越前德國名將「玉羅剎」葛拉芙的22個大滿貫女單冠軍紀錄。同時也可確保球后寶座不致被世界排名第2的德國選手可貝兒取代，如果兩人都打進女單決賽，那麼小威更是非贏不可。

(中時電子報)