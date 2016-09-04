美網》球后小威廉絲307勝 史上第1人
現任球后、女單第1種子小威廉絲果然不是蓋的，第3輪碰到非種子、瑞典的喬安娜拉森，毫不留情以6-2、6-1輕取對手，兩盤剛好只花了1小時。小威第4輪16強賽的對手是哈薩克的雪薇朵娃，也是一位非種子球員；小威可能要到8強賽才會碰到強敵、第5種子羅馬尼亞的哈麗普。
小威廉絲今天這一勝相當重要，是她在大滿貫賽女單的307勝，超越前球后「女金剛」娜拉提諾娃的306勝，成為女子職業網球史上第1人。
事實上，本屆美網賽對小威廉絲非常關鍵，今天她先超超娜拉提諾娃的大滿貫最多勝場紀錄；未來如果能奪冠，也將超越前德國名將「玉羅剎」葛拉芙的22個大滿貫女單冠軍紀錄。同時也可確保球后寶座不致被世界排名第2的德國選手可貝兒取代，如果兩人都打進女單決賽，那麼小威更是非贏不可。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。