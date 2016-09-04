美網女單 拉德旺絲卡5度闖進16強

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波蘭第4種子拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）今天在美國網球公開賽（US Open）女單第3輪，以6-2、6-3擊退法國女將賈西亞（Caroline Garcia），第5度闖進女單16強。

拉德旺絲卡將在16強賽，迎戰18歲克羅埃西亞小將柯紐赫（Ana Konjuh）或美國女將雷普成柯（Varvara Lepchenko），爭取晉級8強門票。1050904

(中央社)