川普：非裔教會是「美國良心」

川普近期積極拉攏非洲裔選票，今天更前往底特律知名的非洲裔教會出席活動。(圖:美聯社)

這是川普作為總統候選人以來，首度向廣大的非洲裔群眾發表演講，他強調今天是來學習的。川普此前曾被抨擊並未積極接觸非洲裔社區。(圖:美聯社)

有部分不同宗教的人士前往川普拜訪的非洲裔教堂外抗議。(圖:美聯社)

美國共和黨總統候選人川普昨天首度在非洲裔為主的教會發表講話，推崇非洲裔教會是美國的良心、是上帝賜給美國的最偉大禮物。川普此舉，顯然是要直攻民主黨的「鐵票倉」非洲裔選票。

川普於昨天親赴底特律當地知名的非裔教堂「大信教會」(Great Faith Ministrie)對以非洲裔為主的信眾發表演說。這也是川普自參選以來，首度以總統候選人的身分對非洲裔社區進行喊話。

川普指出，「世紀以來，美國的非洲裔教會即是美國的良心，這是千真萬確的。美 國非洲裔信仰社區是上帝賜給美國與人民的最偉大禮物之一。」川普表示，他此行是來聽取非裔社區的「信息」而來，並希望能幫助將非裔社區的聲音傳達給「新的聽眾」。

除此之外，川普更向非裔社區承諾將會提出一項「民權議程」，從工作與收入來著手進行「經濟改變與學校選擇」改革，以便能嘉惠非裔社區。

川普以罕見的溫和口吻指出，「我們的國家實在是太分裂了。我們彼此超越對方而不相互對話，而競選公職的人亦不深入了解社區究竟發生何事。」川普強調，他是來向非裔社區「學習」的。

川普此行向非洲裔社區伸手，雖然仍遭到十餘位非裔人士在教會外抗議，但川普的談話頗受該教會信眾熱烈歡迎。

(中時電子報)