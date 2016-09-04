川普：非裔教會是「美國良心」
美國共和黨總統候選人川普昨天首度在非洲裔為主的教會發表講話，推崇非洲裔教會是美國的良心、是上帝賜給美國的最偉大禮物。川普此舉，顯然是要直攻民主黨的「鐵票倉」非洲裔選票。
川普於昨天親赴底特律當地知名的非裔教堂「大信教會」(Great Faith Ministrie)對以非洲裔為主的信眾發表演說。這也是川普自參選以來，首度以總統候選人的身分對非洲裔社區進行喊話。
川普指出，「世紀以來，美國的非洲裔教會即是美國的良心，這是千真萬確的。美 國非洲裔信仰社區是上帝賜給美國與人民的最偉大禮物之一。」川普表示，他此行是來聽取非裔社區的「信息」而來，並希望能幫助將非裔社區的聲音傳達給「新的聽眾」。
除此之外，川普更向非裔社區承諾將會提出一項「民權議程」，從工作與收入來著手進行「經濟改變與學校選擇」改革，以便能嘉惠非裔社區。
川普以罕見的溫和口吻指出，「我們的國家實在是太分裂了。我們彼此超越對方而不相互對話，而競選公職的人亦不深入了解社區究竟發生何事。」川普強調，他是來向非裔社區「學習」的。
川普此行向非洲裔社區伸手，雖然仍遭到十餘位非裔人士在教會外抗議，但川普的談話頗受該教會信眾熱烈歡迎。
(中時電子報)
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