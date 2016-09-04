MLB》洋基桑契士 8月最佳球員與最佳新人

洋基隊菜鳥捕手桑契士上個月打擊大爆發，獲選美聯8月最佳球員與最佳新人。（美聯社資料照）

洋基隊菜鳥捕手桑契士上個月表現優異，一舉囊括美國聯盟8月「最佳球員獎」與「最佳新人獎」，堪稱一箭雙鵰。

洋基是在8月3日把桑契士從3A史寬頓洋基隊重新叫上大聯盟，結果他在24場比賽中打擊大爆發！一共擊出11支全壘打、9支二壘安打，打擊率高達3成89，還有21分打點，表現非常棒！

另外，桑契士的長打率8成32領先美聯所有打者，上壘率4成58則排第2。且他在大聯盟生涯前23場比賽就擊出11轟，也成了史上第1人；並且是首位連莊單周「最佳新人」的菜鳥，如今再加上兩個單月個人獎項。

不過進入9月後，桑契士馬上中斷最近的連續9場安打紀錄；今天則繼續擔任先發第3棒，但改打DH，捕手的位置交給老將麥坎。

(中時電子報)