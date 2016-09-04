美網女單 小威輕取對手晉16強

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大會頭號種子、女網排名世界第1的美國名將小威廉絲今天在美國網球公開賽女單第3輪，以6-2、6-1輕取瑞典選手拉森（JohannaLarsson）挺進女單16強，也締造大滿貫賽307勝紀錄。

小威（Serena Williams）今天勝出後，凌駕「女金剛」納拉提洛瓦（Martina Navratilova），成為贏得大滿貫賽最多勝的女子選手，並追平瑞士名將費德瑞（Roger Federer）的男子大滿貫賽307勝紀錄。

尋求第7度在美國網球公開賽（US Open）封后的小威，下一役將在16強賽迎戰哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）。席薇多娃稍早前在女單第3輪以6-2、7-5擊敗中國大陸女將張帥，晉級16強。1050904

(中央社)