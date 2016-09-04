美網男單 阿根廷黑馬戴波特羅晉16強

我要評比

阿根廷非種子球員戴波特羅（Juan Martin del Potro）今天在美國網球公開賽男單第3輪，以7-6（7/3）、6-2和6-3擊敗西班牙第11種子費瑞爾（David Ferrer），闖進16強。

戴波特羅曾於2009年在美國網球公開賽（US Open）封王，但在接連手腕受傷後，目前男網排名第142。

他下一役將在16強賽迎戰奧地利第8種子提姆（Dominic Thiem），爭取晉級8強。提姆稍早前在男單第3輪，以1-6、6-4、6-4和7-5擊退西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreqo-Busta），闖進第4輪。1050904

(中央社)