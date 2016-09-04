中南部降雨機率高 不排除有瞬間大雨

中央氣象局表示，今天受低壓帶影響，北台灣及東半部地區大部分時間為多雲天氣型態，中南部降雨機率仍高，但降雨時間縮短，不過低壓帶內天氣還是不穩定，仍不排除有瞬間大雨發生機率。

氣象局指出，今天雖然仍在低壓帶內，不過大部分的水氣將南移至巴士海峽，因此全台的降雨會比3日緩和，尤其北台灣及東半部地區大部分的時間將為多雲的天氣型態，至於中南部雖然降雨機率仍高，但降雨的時間縮短，空檔也會比較多。

不過低壓帶內天氣還是不穩定，因此仍不排除有瞬間大雨發生的機率，請大家外出留意天氣變化並注意氣象局所發布的最新天氣訊息；溫度方面由於雲量偏多，白天高溫介於攝氏31至33度，可是空氣潮濕仍稍有悶熱的感覺。

氣象局提醒民眾，今年第12號颱風南修侵襲日本，雖然對台灣沒有影響，但今天會為南部及東南部沿海帶來長浪，週休假期前往海邊活動的朋友留意安全。

氣象局指出，今天全台及外島PSI多為普通，PM2.5為低至中等級。1050904

(中央社)