美網》奧運銀牌加持 戴波特羅打進16強
里約奧運網球男單銀牌阿根廷選手戴波特羅，今天在美網第3輪又以直落三勝出，挺進至第4輪16強。他連續3戰一盤未丟、擊敗兩位種子球員，今天的對手是第11種子、西班牙老將費瑞爾，3盤比數是7-6(3)、6-2、6-3。
戴波特羅是2009年美網男單冠軍，但受到傷勢所困，去年缺席許多比賽，世界排名掉到第142位。這次他是持外卡參加美網，且延續里約奧運的好表現，一路挺進到16強。
下一戰戴波特羅將面臨更大的考驗，對手是剛滿23歲的第8種子、奧地利的提姆，他是以3比1（1-6、6-4、6-4、7-5）擊敗西班牙的非種子球員布斯塔，挺進到第4輪，將與戴波特羅對壘，爭取8強門票。提姆去年打到第3輪，今年算是更一層樓了。
(中時電子報)
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