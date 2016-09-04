北部放晴 全台早晚有秋意 13縣市大雨特報

今全台天氣仍不穩定，不過降雨和昨日相比將較為趨緩。(中時資料照)

氣象局針對台中以南、澎湖以及東部地區發布大雨特報，宜蘭地區發布豪雨特報。(圖截自中央氣象局)

今台位在低壓帶內，天氣仍不穩定，氣象局今晨對台中以南、澎湖以及東部地區發布大雨特報、宜蘭地區發布豪雨特報，提醒民眾多多留意。

根據中央氣象局資料顯示，今日水氣水氣範圍將逐漸向巴士海峽移動，降雨量會比昨天稍微緩和，北台灣將漸呈現多雲到晴的天氣型態，而中南部降雨機率雖高，但降雨時間可望縮短，未降雨的空檔也會比較多，但仍不排除有瞬間大雨發生的機率，而這樣的天氣型態將持續到周二(6日），週三、週四（7日、8日）又會有另一波水氣移入，降雨再度增加，中南部雨勢更明顯、降雨時間也會更長。

溫度方面，由於雲量偏多，今各地白天各地高溫介於31至33度，未來一週早晚低溫約在25至27度，早晚已有秋天的涼意。

另外，颱風南修在今晨2點已減弱為輕度颱風，對台並無直接影響，但今低壓帶的西南風會使南部及東南部沿海會有長浪發生，前往海邊的民眾要注意安全，目前南修正侵襲日本西部及九州一帶，欲前往日本的民眾需多加留意颱風動態及航班資訊。

空氣品質方面，今全台及外島PSI多為普通(O3)，PM2.5為低至中等級。

(中時電子報)