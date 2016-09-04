MLB》王牌對決 龐加納勝艾瑞耶塔

龐加納先發6局失2分，拿下本季第14勝。（美聯社）

小熊隊與巨人隊交手，雙方各推出王牌艾瑞耶塔、龐加納先發，兩人都投6局，結果龐加納被敲5支安打，送出10K、失2分。艾瑞耶塔被擊出4安，送出7K，失3分、2分是自責分。終場巨人以3比2險勝小熊，龐加納拿下勝投，戰績14勝8敗、自責分率2.51，而他的三振數累計218K，在國聯僅次於馬林魚隊賀南德茲、暫居第2位。

艾瑞耶塔優質先發吞敗，戰績16勝6敗、自責分率2.84，中止最近的4連勝，仍然並列國聯勝投王；他今天出現2次暴投都對自己造成傷害，輸球似乎也很無奈，怨不得別人。小熊中止最近的一波5連勝，不過影響並不大，因為在國聯中區領先居次的紅雀隊仍有16場勝差，幾乎是不可能被追上。

巨人贏了這場比賽後在國聯外卡保持首席，在國聯西區還落後道奇隊1.5場勝差，仍有機會迎頭趕上。

(中時電子報)