MLB》王牌對決 龐加納勝艾瑞耶塔
小熊隊與巨人隊交手，雙方各推出王牌艾瑞耶塔、龐加納先發，兩人都投6局，結果龐加納被敲5支安打，送出10K、失2分。艾瑞耶塔被擊出4安，送出7K，失3分、2分是自責分。終場巨人以3比2險勝小熊，龐加納拿下勝投，戰績14勝8敗、自責分率2.51，而他的三振數累計218K，在國聯僅次於馬林魚隊賀南德茲、暫居第2位。
艾瑞耶塔優質先發吞敗，戰績16勝6敗、自責分率2.84，中止最近的4連勝，仍然並列國聯勝投王；他今天出現2次暴投都對自己造成傷害，輸球似乎也很無奈，怨不得別人。小熊中止最近的一波5連勝，不過影響並不大，因為在國聯中區領先居次的紅雀隊仍有16場勝差，幾乎是不可能被追上。
巨人贏了這場比賽後在國聯外卡保持首席，在國聯西區還落後道奇隊1.5場勝差，仍有機會迎頭趕上。
(中時電子報)
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