9月4日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

九三大遊行 14萬軍公教勞討尊嚴

監督年金改革行動聯盟昨號召25萬名軍公教警消勞人員上街抗議，訴求反汙名、要尊嚴，這是蔡政府上台後首次大型抗爭活動，包括國民黨主席洪秀柱、前行政院長郝伯村、前國防部長嚴明、伍世文等人現身。聯盟向政府喊話，未來若持續霸凌軍公教，將進一步號召「十月圍城」。

全球最大碳排放國 對抗暖化 陸、美批准巴黎氣候協定

G20杭州峰會前夕，大陸、美國政府昨（3）日雙雙批准實施巴黎氣候協定，讓該協定向生效門檻大步邁進。美國總統歐巴馬、大陸國家主席習近平與聯合國袐書長潘基文，昨日在杭州共同出席巴黎協定批准文書交存的儀式。

戎裝上身 6000業者敬軍

據透露，總統府為拉升軍人形象，打一場谷底翻身戰，軍方規畫九三軍人節一系列活動中，重頭戲就是在昨天軍人節，不僅鼓勵軍人著軍服與家人外出吃飯，府方還主動促成國軍與逾4千間民間業者合作，提供軍人專屬優惠，從吃飯、逛街、出遊，甚至是剪髮等，都能享有「敬軍價」，重建國家與社會對軍人的重視感。

蘋果日報

挺改革青年喊年金永續

年金改革爭議不休，以軍公教為主的團體昨以「反污名、要尊嚴」為口號走上凱道。但國內也有許多教師團體和青年團體對於昨天的遊行不以為然，私校團體昨到教育部抗議，批政府漠視私校教職員，並譴責昨上街的軍公教是「反改革」；青年團體昨也發聲呼籲要重視年金永續和世代正義。

美禁售抗菌洗手乳

不少市售沐浴及洗手產品聲稱具抗菌功效，但美國食品藥物管理局（FDA）前天針對19種「抗菌」化學成分發佈禁售令，因無法證實這類產品所含的抗菌成分有效且對人體安全。我食藥署表示，將先了解美方禁令細節，再討論是否跟進。

捷克披環保白紗 舒淇馮德倫閃婚

40歲金馬影后舒淇和42歲港星馮德倫昨宣布「結婚了」，轟動華人影壇。他們倆正在捷克拍攝新片，馮德倫選定吉時於台北時間昨下午1時公布：「我們相識20年相戀4年，我毫無反顧的娶她了，我們決定互相糾纏一輩子。P.s.目前尚未懷孕。」舒淇向來推動環保不遺餘力，婚紗是平價品牌H&M免錢贈品，布料採環保材質；兩人不打算辦婚禮或派對，一切從簡，不浪費物資、製造垃圾。兩人稱非閃婚，但外界看來就是如此。

聯合報

蔡若不回應「不排除第二波」

監督年金改革行動聯盟昨發動軍公教勞警消人員，在九三軍人節上凱達格蘭大道遊行。很多奉公守法的軍公教都是首次上街頭，他們不滿長期被汙衊為「肥貓」、「米蟲」，高喊「反汙名，要尊嚴」，主辦單位預估動員了廿五萬人，警方估計活動最高潮時來了十四點七萬人，都遠超過預期的十萬人。

明年初開年金國是會議

昨天近十五萬軍公教湧上街頭，府院黨全程關注整場遊行。相關人士指出，「遊行人數多不多，不是觀察的重點」，台灣社會有八成民眾支持年金改革，不希望遊行尖銳化或衝突性言行，撕裂了改革氣氛，對改革是不利的。總統府也預計明年一、二月舉行年金改革國是會議。

歐習西湖夜話 建設性管控分歧

美國總統歐巴馬與大陸國家主席習近平，昨在杭州國賓館舉行任內最後一次「亞洲會面」，兩人會談超過三個半小時，舉行「西湖夜話」，歐習兩人均以交存「巴黎協定」為例強調，兩國合作將獲成果，願坦誠、建設性討論並管控分歧；歐巴馬則重申對人權、網路安全以及海事議題的關切。

自由時報

入不敷出 168萬戶每月僅2.7萬可用

行政院主計總處最新調查，去年所得最低廿％家庭（一六七．七萬戶）平均每戶「負儲蓄」一萬九二二四元，已連續九年「負儲蓄」；這些家庭平均可支配所得僅卅二萬元，等於平均每月不到二．七萬元，不僅無法儲蓄、還要「透支」，持續陷入「入不敷出」的困境。

探勘10年 中油查德礦區 一半權益賣中資

中油昨公告，為分攤查德礦區探勘及開發風險，決議將持股七十％的探勘權益出售一半給中國華信能源的子公司海南華信國際控股公司，海南華信以一．一四億美元（約卅七億台幣）取得查德礦區卅五％的探勘權益，但仍由中油擔任經營人，預估將可降低中油的財務支出。中油表示，這項交易案今年一月報請經濟部核准，七月十八日取得查德政府同意。

退休軍公教 月領差很大

退休軍公教人員昨走上街頭反對年金改革。即便退休軍公教平均月領四．九萬元、五．六萬元、六．八萬元，但不同的階級、世代，彼此的差異還是非常大，有月領不到四萬元的全新制退休基層公務員，也有超過十一萬元的全舊制退休中將。

(中時電子報)