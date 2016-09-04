馬英九、生命鬥士郭韋齊 挑戰泳渡日月潭

缺手缺腳的生命鬥士郭韋齊，挑戰日月潭萬人泳渡。（廖肈祥攝）

缺手缺腳的生命鬥士郭韋齊，在媽媽的陪伴下，挑戰日月潭萬人泳渡。（廖肈祥攝）

第34屆日月潭萬人泳渡活動，今日在朝霧碼頭揭幕，今年報名人數達20718人，比去年多出327人，「泳士」鮮豔的泳裝與藍天綠水襯映，場面相當壯觀，沒有手腳的生命鬥士郭韋齊也下水，要證明身障人士也能挑戰壯舉；上月24日單攻玉山的前總統馬英九也來挑戰，許多泳士下水前與他合影，馬英九表示退休後將以運動方式全台趴趴走。

沒有手腳的生命鬥士郭韋齊，兩年前成功攀登玉山，她下山後立下豪願，要參加泳渡日月潭及騎單車環島，郭韋齊在友人的協助下下水，要以實際行動證明，身體的缺陷、不代表人生的缺陷。郭韋齊7歲時發高燒，昏迷14天，後因敗血症，被迫截去雙手雙腳，但他意志力驚人，要完成新挑戰。

日月潭萬人泳渡嘉年華活動，今年參加人數為20718人，其中有170名身心障礙泳士，昨日已先舉辦第2屆日月潭公開水域泳游泳錦標賽和泳渡挑戰，共有90人參加錦標賽，800多人參加挑戰，選手須游500公尺的捷式，主辦單位將爭取錦標賽，繼中國浙江千島湖、香港維多利亞港，成為國際泳總世界公開水域游泳認可賽事。

為了泳客的安全，主辦單位採取高規格安全管制，除了朝霧碼頭淨空、九龍路口路段設管制站，環湖公路由雙向調整為單向行駛，還首次將空拍機納入管理，民眾得事先向日管處提出申請獲准後才可使用，而南投縣政府與埔里四季早泳會動員2000名救生及工作人員，來自全國各地800名水上與水下救生員，共同維護泳士安全，建構綿密陸空安全網絡，避免意外發生。

萬人泳渡嘉年華每名選手報名費是800元，承辦的埔里四季早泳會將有千萬元報名費收入，南投縣府去年起要求該會回饋地方，四季早泳會負擔出勤工作人員的費用和便當，以作為回饋。

(中時)