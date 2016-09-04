美網》僅花46分鐘 詹詠然混雙闖8強

我要評比

詹詠然與混雙搭檔辛蒙尼奇挺進美網8強。（圖／劉雪貞提供）

我國網球女將詹詠然，與塞爾維亞前男雙球王搭檔辛蒙尼奇(Nenad Zimonjic)4日續戰混雙，面對美俄組合立普斯基(Scott Lipsky)／庫德亞瑟娃(Alla Kudryavtseva)，僅花46分鐘就直落二6比1、6比2擊敗對手，順利取得8強門票。

詹詠然／辛蒙尼奇首盤勢如破竹連破對手2個發球局，開賽取得5比0，首盤6比1先下一城，次盤同樣未遭遇太多抵抗，第3局又率先破發，3比2後盤末連拿3局，僅花46分鐘就拍落對手晉級8強。

(中時電子報)