副總統憶德雷莎修女 一堂名為愛的課

副總統陳建仁今天抵達羅馬，將出席德雷莎修女的封聖典禮。他數月前就撰文回憶自己曾有機會拜訪德雷莎修女，可惜錯過，但她的義舉和軼事，仍給他上了一堂名為「愛」的課。

陳副總統以總統蔡英文特使身分，率團出席梵蒂岡的德雷莎修女（Mother Teresa）封聖典禮，並將與教宗方濟各（Pope Francis）和教廷高階神職人員會面。

陳副總統是天主教徒，且不僅參加主日彌撒，連平日彌撒也參加。

他今年7月以「上主手中的一隻小鉛筆」為題撰文，詳述德雷莎修女的生平和理念，並提到幾件他與德雷莎修女未曾實際交會卻深受她影響的往事。

陳副總統回憶，他在美國攻讀博士學位時，看到德雷莎修女獲得諾貝爾和平獎的消息，寫了一封信給台灣大學公共衛生系學生說，德雷莎修女的無私大愛值得學習，但公共衛生旨在改善國家和全球健康照護體系、提升全人類福祉，德雷莎修女創設的仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）著眼小眾，公衛則著眼大眾。

後來，德雷莎修女發表得獎感言說，要促進世界和平，每個人都能做的事就是「回到家裡，愛你的家人」，這番話對當時的陳副總統來說，猶如「當頭棒喝」，「我常常自以為是的好高騖遠，而忽略了愛要立刻從近人做起」。

陳副總統敘述，他於1995年到印度加爾各答參加研討會，本有機會拜訪德雷莎修女，但因班機已訂好，心想還有下次，而沒有前往；兩年後德雷莎修女逝世，他到現在仍為錯過而感到遺憾。

還有一次，陳副總統代人捐款給仁愛傳教修女會，以快捷信函寄送支票，後來收到德雷莎修女回信和親筆簽名卡片。

德雷莎修女在信中說，裝著支票的信封被割開，支票不見，「可能是有需要的人已經取走了」；這番包容寬恕，又給當時的陳副總統上了一堂課。1050904

(中央社)