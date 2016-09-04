副總統憶德雷莎修女 一堂名為愛的課
副總統陳建仁今天抵達羅馬，將出席德雷莎修女的封聖典禮。他數月前就撰文回憶自己曾有機會拜訪德雷莎修女，可惜錯過，但她的義舉和軼事，仍給他上了一堂名為「愛」的課。
陳副總統以總統蔡英文特使身分，率團出席梵蒂岡的德雷莎修女（Mother Teresa）封聖典禮，並將與教宗方濟各（Pope Francis）和教廷高階神職人員會面。
陳副總統是天主教徒，且不僅參加主日彌撒，連平日彌撒也參加。
他今年7月以「上主手中的一隻小鉛筆」為題撰文，詳述德雷莎修女的生平和理念，並提到幾件他與德雷莎修女未曾實際交會卻深受她影響的往事。
陳副總統回憶，他在美國攻讀博士學位時，看到德雷莎修女獲得諾貝爾和平獎的消息，寫了一封信給台灣大學公共衛生系學生說，德雷莎修女的無私大愛值得學習，但公共衛生旨在改善國家和全球健康照護體系、提升全人類福祉，德雷莎修女創設的仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）著眼小眾，公衛則著眼大眾。
後來，德雷莎修女發表得獎感言說，要促進世界和平，每個人都能做的事就是「回到家裡，愛你的家人」，這番話對當時的陳副總統來說，猶如「當頭棒喝」，「我常常自以為是的好高騖遠，而忽略了愛要立刻從近人做起」。
陳副總統敘述，他於1995年到印度加爾各答參加研討會，本有機會拜訪德雷莎修女，但因班機已訂好，心想還有下次，而沒有前往；兩年後德雷莎修女逝世，他到現在仍為錯過而感到遺憾。
還有一次，陳副總統代人捐款給仁愛傳教修女會，以快捷信函寄送支票，後來收到德雷莎修女回信和親筆簽名卡片。
德雷莎修女在信中說，裝著支票的信封被割開，支票不見，「可能是有需要的人已經取走了」；這番包容寬恕，又給當時的陳副總統上了一堂課。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。