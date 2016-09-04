舒淇出嫁媽哭花臉 神秘婚禮僅請20人

舒淇與馮德倫秘密完婚，她受訪時透露婚禮上僅有20人。（圖／本報系資料照片，公關照）

舒淇與馮德倫3日無預警對外宣布結婚，兩人情纏20年修成正果，可小倆口保密技術高超，連周遭不少好友都不知情。舒淇在公開的卡片上更說不會有任何公開的婚宴與派對，不過她在受訪時透露，秘密婚禮上大概只請了20人，至於媽媽也特地飛去捷克參加，見到女兒出嫁，她哭到不能自己，場面溫馨。

舒淇宣布結婚後，娛樂圈皆被兩人的簡單純樸的婚禮給甜到，由於她目前人正在布拉格拍馮德倫新片，兩人簡單趁著空檔完婚、拍婚紗，一切都很隨興。而舒淇在接受《蘋果日報》訪問時，也透露了結婚現場不到20人，且她不願多談有誰在。

至於確切婚期，舒淇也稱感情的事還是想保留私隱，「這小秘密讓我們自己收著。」不過舒淇媽媽當時也特地飛到布拉格見證女兒出嫁，據悉她感動到無法自己，看到女兒幸福，她也落下感動眼淚。

(中時電子報)