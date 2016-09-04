美網男單 英國名將莫瑞挺進16強

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溫布頓網球錦標賽冠軍、英國名將莫瑞（Andy Murray）今天在美國網球公開賽男單第3輪，以7-6 (7/4)、5-7、6-2和6-3擊退義大利選手羅倫齊（Paolo Lorenzi），挺進16強。

男網排名世界第2的莫瑞，名列大會男單第2種子，他今天鏖戰逾3小時，才擺平排名世界第40的非種子球員羅倫齊。

莫瑞將於16強賽迎戰保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。狄米特羅夫稍早前在男單第3輪，以6-4、6-1、3-6和6-2擊敗葡萄牙選手索沙（Joao Sousa），晉級第4輪。1050904

(中央社)