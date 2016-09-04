「宅貓妙可」神隱搶先註冊商標 愛蜜莉決提告

有網友整理出"妙可貓"和"愛蜜莉的波奇貓"相似的圖檔。（翻攝自"愛蜜莉異想世界"粉絲專頁)

網友整理出妙可和波奇相似圖片。（翻攝自"愛蜜莉異想世界"粉絲專頁)

日前提告臭跩貓LINE貼圖涉嫌抄襲的「宅貓妙可」，也將成為抄襲被告。創作波奇的愛蜜莉昨天發文給「宅貓妙可」24小時公開回應，然而截至目前為止並未收到任何回應，讓她決定委任律師提告。此外「宅貓妙可」已在去年12月17日申請註冊商標還在審核中，她也會先加快腳步處理商標問題。

「宅貓妙可」和粉絲頁「愛蜜莉的異想世界」創作的貓咪角色波奇幾乎有9成相似，幾乎難以辨識，且愛蜜莉的創作比妙可早了許多時間。昨天愛蜜莉發文要求「宅貓妙可」在24小時內公開回應後，不少關心臭跩貓作者的粉絲湧入「宅貓妙可」粉絲頁留言。

愛蜜莉稍早在臉書粉絲頁留言表示「截至目前宅貓妙可先生小姐還是沒有任何的回應或聯繫我，我決定委任律師提告了。」她說，會將熱心的網友們這幾天私訊，以及貼給她的搜集截圖和比對資料，一併整理轉交給律師，同時我也會聯繫出版社幫忙、並整理出自己這幾年的所有的創作手稿與證據。

另外關於商標的部分，愛蜜莉說「因為宅貓妙可已經先拿妙可貓去註冊商標了，但商標目前還在審核階段尚未通過，我也會請律師加快腳步先處理商標問題，好好保護自己的權益。」

網友留言關切商標註冊一事，「果然已經去註冊，真的太噁心了！」、「心機真的非常重，愛蜜莉辛苦了！我們會支持妳的」、「果然註冊了……真的未免太過分了！反正經過這次的事情他們想洗白也不可能了，還想進行販售就一一檢舉！」、「說一下妙可商標註冊的申請日期是去年年底，並不是在這幾天之內，然而網路資料審核時間約8~10個月，所以...請律師加油處理吧!」

「居然在愛蜜莉出書後去登記註冊，很明顯的抄襲怕被抓，不可原諒。」、「「經濟部智慧財產局商標資料檢索」系統查的結果，她們的申請日期是1041217。」、「只能說對方是很有計畫性，而且一點都不打算讓步。」

(中時電子報)