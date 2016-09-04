NBA》柯瑞承認了！上季決賽並非100％狀態

柯瑞終於承認自己上季總冠軍賽狀態並非百分之百。(美聯社資料照)

經過兩個多月時間，正在中國大陸訪問的勇士球星柯瑞，終於承認自己在上季總冠軍賽期間，身體狀態並非處於百分之百健康狀態，「但誰會在乎？我只是打球，且幫球隊贏球，那才是最重要的，我把握今夏讓自己回到正軌，我還有不少工作要做。」

柯瑞上季季後賽期間扭傷右膝，隨後勇士在總冠軍賽，遭到騎士從1勝3敗逆轉擊敗，接著勇士在休兵期招募杜蘭特，也讓他們引發爭議，柯瑞強調自己都用一笑帶過，「總冠軍賽已經結束，該發生的都發生了，這就是運動，也是你為何愛它的原因。」

「沒法奪冠當然令人難過，但能連兩年爭冠，已是很棒的旅程，我也不認為一切結束了，」柯瑞說，「圍繞在我們球隊的那些故事，或是人們怎麼看待我們，這些都不會影響到我們，我們就是我們，仍以總冠軍角逐者繼續前進，我不會擔心下季面臨的壓力。」

(中時電子報)