美網混雙 詹詠然晉級8強

美國網球公開賽今天會內賽第7天賽程，詹詠然和塞爾維亞的辛蒙尼奇在混雙第2輪以6比1、6比2輕取俄羅斯的庫翠雅芙絲娃和美國的李浦斯基，晉級8強。

詹詠然和塞爾維亞選手辛蒙尼奇（ Nenad Zimonjic）僅用了46分鐘打敗庫翠雅芙絲娃（Alla Kudryavtseva）和李浦斯基（Scott Lipsky）晉級後，詹詠然的妹妹詹皓晴和白俄羅斯老將墨尼（Max Mirnyi）的組合目前則還在第2輪，詹家姐妹繼續為美網奮戰。1050904

(中央社)