國民黨全代會 黨部主委直選案受關注

我要評比

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會，會中將討論納入和平協議的政策綱領修正案，最受關注的則是縣市黨部主委直選提案。

在國民黨中常會決議下，國民黨4位前黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫將出席全代會，營造團結氣勢。不過，因馬英九上午在南投泳渡日月潭，下午才會出席全代會。

根據議程，國民黨全代會將追認4位副主席任命案，隨後由國民黨秘書長莫天虎進行15分鐘的黨務報告，立法院黨團書記長再以書面方式報告黨團運作。

接著進入討論議案，第1案是國民黨政策綱領，因國民黨已淪為在野，有鑑於角色轉換，加上黨主席洪秀柱上任後推動各項黨務改革，認為有修正政策綱領的必要，在副主席詹啟賢帶領的「政策綱領研修小組」開會後，已完成政策綱領修正草案，將送全代會討論通過。

國民黨已完成的政策綱領修正草案提及，希望在中華民國憲法基礎上深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保台灣人民福祉。

洪秀柱曾說，政策綱領特別提到積極研討以和平協議作為結束兩岸敵對的可能性，這是政策性宣示，尤其在總統蔡英文沒有辦法維持兩岸和平穩定現狀時，國民黨有必要擔負責任，為台灣人民與中華民國爭取最大空間。

討論議案第2案為「國民黨黨務革新與黨的發展案」，包括黨代表分區座談會總結報告。

下午議程排定由執政縣市長進行施政重點成果報告，並通過中央評議委員聘任及追認案，重頭戲則是處理一般提案。

最受矚目的是由600多名黨代表連署的縣市黨部主委直選，洪秀柱曾說，這是未來的方向，但必須要有配套，茲事體大，要說清楚，否則反而治絲益棼。1050904

(中央社)