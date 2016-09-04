日月潭萬人泳渡 馬英九二度挑戰
日月潭萬人泳渡活動今天登場，前總統馬英九將和2萬多名游泳愛好者一起挑戰，這也是前總統馬英九二度挑戰橫渡日月潭。
日月潭萬人泳渡活動昨天和今天兩天在日月潭登場，昨天先進行公開水域錦標賽，今天的重頭戲則是萬人泳渡活動，萬人一起下水挑戰橫渡日月潭。在參賽者中，最引人矚目的就是馬英九。
馬英九這次是第二次挑戰橫渡日月潭，上次挑戰時，馬英九擔任台北市長。馬英九今天早上將先和南投縣長林明溱參加總統魚魚苗放流活動，出席在朝霧碼頭的開幕式，和林明溱一起鳴槍宣告活動展開，也將為選手頒獎。
南投縣政府指出，今天清晨6時到下午4時，實施單向管制，所有車輛必須以順時鐘方向，行駛台21線與台21甲線環湖公路，禁止車輛從頭社經台21甲線往伊達邵、台21線九龍路口往頭社方向行駛。
主辦單位也安排9輛遊覽車在魚池國中與九龍路口之間，及3輛遊覽車在向山遊客中心與中興停車場之間，來回接駁泳客報到。1050904
(中央社)
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