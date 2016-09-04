日月潭萬人泳渡 爭取國際游泳總會認可

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日月潭國際萬人泳渡活動今天登場，今年共有1800多支隊伍、2萬多人參加，其中除了有來自美、日等國選手外，也有身障泳士參賽。

今年已邁入第34屆的日月潭國際萬人泳渡活動在昨天以及今天登場，昨天先進行和中華民國游泳協會一起舉辦的第二屆日月潭公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組，競賽組選手需以捷式游5000公尺。

南投縣政府說，日月潭是國內最適合舉辦國際長泳比賽最佳場地，希望藉由活動爭取將日月潭列為國際游泳總會世界公開水域游泳認可的賽事。

南投縣政府指出，目前亞洲地區僅浙江千島湖、香港維多利亞港為認可賽事，未來若能被世界泳總認可，每年將會有更多國家國際選手來台灣參賽。

而除了泳渡活動外，南投政府也舉辦總統魚魚苗放流活動，將施放1萬條曲腰魚苗，象徵生態源源不絕，同時象徵萬人泳渡活動更加多元化且具生態教育意義，活動活潑精彩可期，歡迎大家熱情參與。1050904

(中央社)