《屍速列車》導演揭密 最愛林正英
韓星孔劉主演電影《屍速列車》2日在台上映後，短短30小時票房飆破3000萬！成為台灣影史上最賣座韓片，該片劇情、特效極佳，影迷與影評一致好評，而導演延尚昊近來人到香港宣傳電影，接受訪問時不僅分享為何要拍活屍片，更說早期港片在韓國大熱時，自己就非常喜歡林正英飾演的殭屍系列。
《屍速列車》不僅在台灣大賣，同樣也在香港受到熱烈回響，導演延尚昊近日人在香港宣傳，對於票房告捷也表示意外，因他認為不少亞洲影迷對於活屍電影接觸不少，因此沒想到海外反應會如此好。
延尚昊也說自己以前也是港片迷，由於早期港片在韓國也很夯，他從小就看港片，尤其熱愛香港殭屍片，「非常喜歡林正英飾演的《殭屍先生》系列殭屍片。」
由於《屍速列車》是延尚昊第一部真人長片，他也不諱言本身就喜歡活屍，「因為覺得活屍比其他靈異生物都不同。」對於片中帶出的人性問題，他也認為人類有時會因一個契機變得善良，但有時也可能變得跟怪物一樣可怕，「比起虛構活屍，我覺得人類的兩面性，更讓人害怕。」
(中時電子報)
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