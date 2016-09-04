印尼文化嘉年華 新北市民廣場登場
感謝遠道而來印尼移工的辛苦付出，新北市勞工局與駐台北印尼經濟貿易代表處，今天在新北市市民廣場舉辦「2016印尼文化節」。
新北市府勞工局表示，活動安排精采的印尼武術表演，及印尼傳統慶典舞蹈表演，還有由印尼新移民組成的在地樂團Fresh Morning Band & The Relix Band演唱帶動氣氛。
市府並特別邀請印尼當地熱門搖滾樂團NAFF，呈現極具獨特的搖滾演唱，曲風結合流行樂、搖滾樂等多種音樂元素，讓印尼勞工能夠藉機與同鄉朋友歡聚，並感受充滿印尼家鄉風情的假日午後。
市府說，今天活動LIVE直播(含印尼搖滾樂團NAFF表演、傳統舞蹈等)，讓因工作無法到場的移工都能在網路同步觀賞（網址：http://www.facebook.com/tony.thamsir/?fref=ts，FB關鍵字請搜尋Tony Thamsir）
現場有剪髮、按摩、美食等免費服務攤位，還規劃移工法令宣導服務，提供移工法令諮詢，另有好禮摸彩大放送等節目，讓參加活動的印尼勞工有機會獲得智慧型手機、無線網卡等多樣精美獎品。
慈濟人醫會也將於市民廣場迴廊，設置攤位為印尼籍勞工提供免費健檢服務，希望讓移工紓解壓力、放鬆心情，並可慰藉思鄉情懷。市府歡迎民眾前往共襄盛舉，感受印尼國家的魅力風情。1050904
(中央社)
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