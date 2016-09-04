俄部落客教堂玩寶可夢 恐囚5年

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俄羅斯1名年輕部落客拍攝自己進入葉卡捷琳堡滴血教堂玩精靈寶可夢GO（Pokemon Go）的影片後，被控煽動仇恨和冒犯宗教情感罪名，如果被定罪，可能面臨囚禁5年。

俄羅斯調查委員會今天表示，索科洛夫斯基（Ruslan Sokolovski）目前被收押在看守所兩個月，如果被定罪，可能面臨囚禁5年。

索科洛夫斯基於8月11日在自己的YouTube頻道發表1支影片，顯示他進入葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）滴血教堂（Church of All Saints），並在教堂內利用iPhone手機大玩精靈寶可夢GO。

索科洛夫斯基在進入教堂前質疑說，「持智慧手機進入教堂內閒逛，會冒犯到什麼人？」

但調查委員會表示，對索科洛夫斯基住家的搜索，查獲煽動仇恨和攻擊信仰自由的證據。

俄羅斯Meduza網站報導，索科洛夫斯基於9月3日被捕，警方認為他的舉措違反禁止嘲弄宗教信仰的俄羅斯法令。1050904

(中央社)