東石漁人碼頭 雲嘉南夏天熱門景點

漁港夏日遊嘉義縣東石漁人碼頭以港區景觀、文化特色、休閒遊憩及自然生態資源等為主的觀光據點，已成為雲嘉南濱海地區夏天最熱門的旅遊景點之一，尤其是每年暑期「海之夏季」活動期間，湧入數以萬計的遊客。

東石漁人碼頭現址原本是一塊荒廢的土地，在嘉義縣政府全力爭取下設置東石漁人碼頭，自民國92年11月起開始興建，從無到有，投入大筆經費，歷經5年工程建設，完成現在具規模遊憩設施。

東石漁人碼頭規劃以「風」、「陽光」、「魚」、「船」、「海洋」以及「燈塔」等元素，呈現出多重海洋風貌，重塑漁人碼頭意象及荷蘭風味入口意象。

東石漁人碼頭希望以新鮮漁產及夕陽美景等資源作為觀光賣點，以港區景觀、文化特色、休閒遊憩及自然生態資源等，打造特有的主題意象，營造出一個具主題特色的觀光據點，繁榮地方經濟。

東石漁人碼頭主體設施包含海洋文化館、特產館、商店街、觀海亭、海邊漫步平台等，並結合原有的漁港功能，提供多元化的旅遊服務。

走入東石漁人碼頭即可看見仿荷蘭風車；夕陽林蔭堤道散步之外，更可觀看林立的蚵棚；碼頭區則有牽罟、蚵殼、漂流木等裝置藝術，展現沿海獨特風俗民情；親水沙灘可堆沙戲水，適合親子同樂。

草皮廣場放風箏或騎腳踏車，享受悠閒舒適時光；遊客矗立在景觀台上迎著徐徐海風，欣賞著名的東石夕陽，海天一色、美不勝收。

走一趟東石漁人碼頭，感受漁村風貌，欣賞朴子溪河口夕陽美景，附近還有許多餐廳，可享用美味海鮮大餐，更能親自到鄰近觀光漁市場享受拍賣、比價樂趣，適合全家大小或好友同遊。

嘉義縣政府爭取設置東石漁人碼頭，營造一個具主題意象、具觀光遊憩功能的全新漁港景點，以繁榮地方、帶動地方產業發展、增加在地就業機會，且不定時在漁人碼頭舉辦活動，促進當地觀光，成為知名景點，遊客絡繹不絕。

近年來，東石漁人碼頭已成為重要觀光遊憩景點，全年約可吸引45萬名遊客，尤其是每年暑期「海之夏祭」、農曆春節「回嘉真好」活動期間，均湧入數以萬計的遊客。1050904

(中央社)