平溪老郵筒 歷史最悠久

郵政風華專題位於新北市平溪郵局門口，有座以生鐵鑄造的圓筒型老郵筒，外表看似不起眼，但卻是全台尚在使用中，歷史最悠久的郵筒，數十年來默默地見證台灣郵政的演變。

來到平溪老街，沿著緩坡階梯而上，一整片星空牆面隨即映入眼簾，由平溪國小學生創作的各式天燈，寫上「大家平安」、「I LOVE YOU」、「我愛郵政」等話語，在眾人高舉雙手歡呼下，帶著祝福冉冉升空，平溪老郵筒也稱職地在牆面伸出手指，引導遊客拾級而上，抵達「老郵筒」所在地的平溪郵局。

設立於昭和16年（1941年）的平溪郵局，當時採礦區域普遍設置郵筒，圓筒型郵筒以生鐵鑄造，外觀接近一個人的高度，在民國50年代還頗常見，後來因為較佔空間大多拆除，平溪老郵筒因位於地勢較高的坡地，老郵筒因而倖存下來。

前平溪郵局經理游政儒說，中華郵政公司高層有天來到平溪郵局巡視，發現外觀老舊，為配合當地蓬勃發展的觀光產業，在公司董事長翁文祺，和已退休的前台北郵局協理葉仲嫄支持下，啟動改造工程。

他表示，平溪以往是產煤重地，小火車也因產煤礦而建造，當初改建時才會以煤礦作為靈感，除將老郵筒重新上色，並把開口轉向樓梯外，一旁還配合在地特色，設計礦工寶寶。

在地出身的游政儒說，老郵筒以投遞明信片居多，連續假日最多曾收到400封信，某天下午4時截班後，有顧客來電，焦急地表示「我的明信片只寫收件人名字，沒寫地址，怎麼辦？」，他不疾不徐回應「我來想辦法」。

游政儒花了一番功夫，從數百封信中找出明信片，再幫忙填寫地址寄出，原本不懷抱希望的顧客，等到對方收到明信片後，不斷向他道謝，直說「沒想到郵局這麼貼心」。

另外，有位從日本福島來台觀光的男子渡部拓生，因他也在日本郵局工作，特地抽空到平溪郵局參觀，游政儒充當起導覽，熱心地介紹平溪的歷史、人文和在地風情，讓渡部拓生印象深刻。

渡部拓生回國寄了張明信片，以毛筆字書寫中文「見面很高興了！謝謝」，雖然只是簡單的一句中文，卻讓游政儒倍感窩心，「當初其實沒想太多，收到明信片時很感動，第一次碰到外國人回國後還會寄明信片給我」。1050904

(中央社)