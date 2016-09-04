素人變生態專家 守護家鄉潮間帶

金門縣烈嶼鄉3位素人攝影家，1年多來跟著生態紀錄觀察家洪清漳走遍小金門海岸，用相機捕捉潮間帶生物的美麗身影，集結作品在烈嶼文化館展出中，期盼大家加入關懷生態行列。

長期關懷家鄉生態保育的洪清漳，7年前自國小教職退休；3年前開闢「金門潮間帶」臉書社團，凝聚同好共同關注環境，如今已有4000多名粉絲成員。

其中，家庭主婦蔡咸本來就喜歡海洋，常到海邊走走，既紓壓又休閒；後來跟著洪清漳學拍照，發現原來潮間帶有這麼多寶貴的生物，自此樂此不疲。她說，只要靠著一台新台幣1萬多元的簡單相機，任何人都可以把潮間帶生物拍得美美的。

在公務部門服務的陳秀麗，下班後愛和家人到海邊當休閒；近年因擔心海洋環境惡化，追隨洪清漳拿起相機記錄海洋的變化。她說，退潮通常是在下班後，拍照不會影響到工作。

從事導遊工作的許雅鈴本來愛到海邊尋找石頭，一年多前加入這個團隊；她喜歡邊觀察生物邊撿拾海漂垃圾，還曾在海邊撿到瓶中信。她說，常常下班後來不及換下制服，就趕著到海邊報到，向洪清漳學習，成長很多，感覺快樂又有成就感。

這項「『觀。潮間』金門潮間帶生態攝影展」共展4人共60幅作品。許多畫面是可遇不可求，帶來不少意外驚喜。例如，陳秀麗看到懷孕中的麥稈蟲，帶回家研究，拍攝整個過程。行動快速的角眼沙蟹有「沙馬」之稱─意思是在沙子上跑的馬，平日看到的機會不大，卻逃不過她的法眼，一一入鏡。

蔡咸也很幸運地抓住纓鰓蟲宛如孔雀開屏的剎那，她說，纓鰓蟲十分敏感，而且在要水裡才開的漂亮；拍攝時緊張萬分，等了好幾分鐘，終於透過清澈的海水攫獲纓鰓蟲開屏畫面，「等待是值得的」。

許雅鈴則是把像餅乾一樣的「雷氏餅海膽」，拍得栩栩如生。她說，這種生物台灣只剩下標本，只有金門看得到活體，拍到十分難得。

有別於3位素人捕捉潮間帶生物令人窒息的美，洪清漳空拍小金門海岸，壯觀的上林石蚵林美則美矣，接下來看到因養殖吊掛式海蚵而有的「保麗龍海洋」，卻令人怵目驚心。

洪清漳說，保麗龍碎裂的屑屑，魚蝦吃了，再吃進人的肚子裡，加上屑肩漂到沙灘塞住孔隙，造成底下的生物法呼吸，對海洋和生物的傷害至為深遠。他說，空拍才能看到整個海洋環境的變化；而原本美麗的沙灘，因為不當的小小出海口，造成整個潮間帶沙化日益嚴重，也讓人憂心。

他也透過「金門大橋」照片，提出不同觀點說，未來大橋完工後會對生態和島上經濟、治安帶來很大的衝擊。

觀察潮帶間生物過程中，洪清漳和學員找到許多台灣沒有紀錄的新物種，他們發現了40多種海蛞蝓，其中至少20種台灣或兩岸未曾發表過。每逢有新斬獲，大夥都會很開心，忙著翻閱圖鑑、查詢資料，樂在其中。

洪清漳說，攝影展最大的目的是透過一個個潮間帶美麗的生物，讓大家知道金門的海岸是如此特別，必須齊心維護。他說，蔡咸、陳秀麗和許雅鈴經過1年多的觀察，如今已成可帶隊導覽的專家。「只要你願意，下次展覽主角就是你。3位素人生態專家也說，期盼能盡一己之力，為家鄉帶來一點點改變。攝影展30日閉幕。1050904

(中央社)