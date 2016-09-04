歐習會談台灣 白宮國安會：美立場未變
大陸官方媒體新華社稱，美國總統歐巴馬在「歐習會」時提「反對台獨」，白宮國安會發言人柯金斯今天回覆中央社說，美國的立場是長期且一貫，沒有改變。
新華社在「歐習會」後發出的中文新聞報導中提到，在台灣議題上，歐巴馬表示，美國奉行「一個中國」政策沒有改變，「反對任何尋求台灣獨立的做法」。美方承認西藏是中國的一部分。
新華社的英文報導，截至發稿，則未看到有關歐巴馬提及台灣及西藏。
對此，人也在北京、陪同歐巴馬訪問的柯金斯（Myles Caggins）在回覆中央社記者詢問的電子郵件中，作上述表示。
中央社記者問，新華社的報導提到歐巴馬的用詞，詳情為何？過去美方官員的說法是美國「不支持台灣獨立」，新華社的報導稱歐巴馬「反對台獨」，是否代表美國立場有所改變？對此，柯金斯強調，關於美國對台灣與中國的政策，美國的立場是長期且一貫的。
他重申，美國仍堅定信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」，美方認為，兩岸議題應以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平地解決。
對於兩位總統談話的具體細節，他不便進一步透露。
今年初，白宮國安會資深主任康達（Daniel Kritenbrink）在一場座談會後接受中央社記者詢問時釐清，通常在美中官員會談時，中方會主動提及有關台灣的議題，且中方長期以來有自己的說法；若美國有提到，美方使用具體特定字詞一向是「我們不支持台獨」。1050904
(中央社)
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