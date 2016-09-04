澎湖外垵漁港 最具漁業與魅力

漁港夏日遊澎湖群島是由90個有無人島嶼所組成，全縣20座有人居住的島嶼，共有67個大小漁港，數量與密度高居全國首位，也由此可見，四面環海的澎湖，先民大都是以討海維生，延續至今數百年之久。

在澎湖眾多的大小漁港中，其中以西嶼外垵漁港最具漁業代表，更曾在 2011年還在漁業署「全國10大魅力漁港」選拔中，入圍十大魅力漁港人文薈萃類，非常難得。

澎湖西嶼外垵漁港屬第3類漁港，港口腹地高達1萬4300平方公尺，規模之大，高居全澎之冠，港區內停泊有近300艘大小漁船，漁人口超過2000人，是最典型傳統漁撈漁村，也是澎湖眾多漁港中最興盛者之一。

外垵漁港的漁事，一年四季隨著季節的漁訊，無論是拖網、焚寄網、流刺網或巾著網等各式海撈作業都有，夏季捕撈小管、冬季則捕捉土托、大蝦、螃蟹和其他底棲漁類，每天早晚時分，可見大小漁船穿梭進出於港區的忙碌景象，漁獲也大部份駛往馬公漁市場標售。

外垵村莊內的婦人，平時除了忙於家事之外，也練了一身好手藝，利用空檔或閒暇，還會在港區的整補場協助丈夫整捕漁、網具等，顯示出女人厲害的另一面。

澎湖外垵社區位處本島最西端，距離馬公有40公里，是西嶼鄉人口最多的社區，漁港接近海峽洄游漁場，漁港受天然屏障，不受東北季風侵襲，居民大都以漁業賴以維生，漁撈所獲除在地消費外，大都運往馬公市區拍賣，漁船數量與漁獲量，幾乎是全澎湖之冠。

澎湖外垵社區與漁港，地形高丘屏障影響，依山傍海，村內的樓房依地勢的坡勢而建，傍海而築，外觀一幢比一幢來得宏偉華麗，因此，在澎湖有著地中海、希臘愛琴海般的小漁村或小香港的美稱。

澎湖外垵漁港除了漁港大、漁船多外，每年元宵節一連3天，數以百計大小漁船都暫停出海，一連天點亮「船燈」，更將外垵的夜空照得跟白晝一般，猶如海上燈會般，港區周邊還包括有西嶼西臺、西嶼東台、漁翁島燈塔、三仙台，餌砲等古蹟景點，更增添漁港人文風貌。1050904

(中央社)