全台最高特色郵局 阿里山郵局

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郵政風華專題阿里山郵局位於海拔2274公尺的阿里山森林遊樂區內，是全台最高的郵局，經整修融入阿里山森林火車等在地人文特色，以保存文化資產為出發點，已成為當地地標景觀之一。

阿里山郵局是一棟古色古香的朱紅色建築物，位於阿里山森林遊樂區停車場附近，若沒有看到招牌，還以為是一座深山裡的宮殿，於1985年遷到現在的位置，同年6月25日啟用。

阿里山郵局為宮殿式建築外形，尤其是紅白交替的建築色彩，在一片綠意間，顯得十分醒目，樓高3層，與一般郵局建築外觀不相同，在阿里山是相當奇特的地標景觀。

郵政總公司指定阿里山郵局為特色郵局之一，於104年委外規劃設計，已整修完工，融入櫻花、雲海、森林火車、神木等在地人文特色，以保存文化資產為出發點。

阿里山郵局擋土牆左右兩邊有阿里山花季主角吉野櫻的壁畫，走到營業廳入口，外牆設置兩幅大型早期行駛阿里山、嘉義之間的蒸汽火車郵票圖。

遊客進入營業廳，映入眼簾的是，錯位交疊的雲海天花板，而牆壁有阿里山日出雲海、阿里山小火車影像圖；中間設置玻璃藝術，利用視覺上的差別，透過玻璃重現消失的阿里山神木。

根據史料記載，阿里山郵局成立於清光緒33年（1907年）4月1日，隔年2月29日被撤銷；宣統3年（1911年）10月11日改設阿里山三等郵便局。

阿里山郵局於1941年改為阿里山特定郵便局，由於第1代檜木造郵局被大火燒毀，而借用玉山林管處（嘉義林管處前身）的「勞工之家」做為收發郵件的據點，並著手興建第2代郵局，於1967年2月完工啟用。

1976年阿里山沼平火車站附近發生大火，造成商店區、旅社區嚴重損毀，所幸阿里山郵局逃過一劫；大火發生後，阿里山商店區、旅社區遷建，郵局也於1985年配合遷到現在位置，同年6月25日啟用至今。

2007年阿里山郵局100歲，嘉義郵局當時特別邀集全國100位身分證末3碼為「100」的民眾，於同年3月9日搭森林小火車上山為阿里山郵局祝壽，一行人還聽老郵差說故事，尋找第1、2代郵局遺址。

阿里山是國內外知名風景區，阿里山郵局因位置特殊，許多國內外遊客到阿里山，都會寄明信片給親朋好友或給自己做紀念，其中以大陸、日本遊客最多，曾經1天湧進數千張明信片，特別是在千禧年（2000年）的特殊日子，阿里山郵局擠滿要蓋紀念戳人潮。1050904

(中央社)