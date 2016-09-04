德蕾莎修女將封聖 10萬人到梵蒂岡見證
在世時有「貧民窟中的聖人」（Saint of the Gutters）之稱、也曾獲諾貝爾和平獎肯定的德蕾莎修女（Mother Teresa），今天將獲羅馬天主教廷封為聖人。
路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）將在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持封聖儀式，預料將有超過10萬名朝聖者出席，向這位曾在印度加爾各達貧民窟助貧的嬌小修女致敬。
德蕾莎修女留下來的精神，和方濟各致力讓教會為窮人服務的理念不謀而合。這場封聖活動，也將是直到11月8日結束的慈悲聖年活動高潮。
數千人昨天參加梵蒂岡的教宗公開接見活動，聖伯多祿大殿（St. Peter's）懸掛了德蕾莎修女身穿藍邊白袍的畫像。1050904
(中央社)
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