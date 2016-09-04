NBA》美媒讚籃網簽林書豪撿便宜 功能不輸康利

跟康利、莫茲柯夫等簽下高薪合約的球員相比，林書豪功能一點也不輸他們。（美聯社資料照）

《Nothin But Nets》專欄作家珊迪4日撰文，在各隊今年夏天接連簽下高薪合約當前，籃網卻用3年3600萬美元的「便宜」薪資招攬林書豪加盟，算是「撿到寶」，因為比起簽下天價合約的灰熊康利與湖人莫茲柯夫，豪哥功能一點也不輸給他們。

以康利為例，珊迪認為康利與灰熊簽下創紀錄的5年1.53億美元合約，儘管康利已在灰熊待了9年，且證明他是隊上不可缺乏的進攻火力，但他不太可能領軍灰熊爭冠，如同近年灰熊幾乎都可闖進季後賽，卻始終無緣總冠軍賽一樣的道理。

莫茲柯夫與湖人簽下4年6400萬美元合約更屬笑話，畢竟湖人連3年無緣季後賽，在今年自由市場，只要有機會簽下的球員，都願花下大把銀子拉攏，卻沒考慮是否真正適合這支年輕球隊，光是莫茲柯夫的龐大體型，能否追上隊友速度都屬疑問。

反觀籃網雖然爭搶拓荒者克拉布、熱火泰勒強生兩人失利，卻可避免團隊薪資爆增，如今確認全新籃網將由林書豪領軍重建，究竟能夠呈現什麼風貌？完全就看豪哥可以幫助年輕隊友成長到如何地步。

(中時電子報)