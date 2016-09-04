香港立會選舉 梁振英籲選民踴躍投票

我要評比

香港第6屆立法會選舉今天舉行，行政長官（特首）梁振英與太太上午到投票所投票，他呼籲選民踴躍投票，選出自己的議員。

對於選前有多名候選人宣布棄選，梁振英說，香港的選舉法令並無棄選機制，所有列在選票上的名字都是合資格的候選人。

他並說，這是一次民主選舉，體現在選民的自由選擇，不必由他人教導投票。

從2日起，有多名泛民主派候選人宣布棄選，原因是民調落後。一般相信，他們棄選的目的，是希望集中票源，使泛民陣營爭取到更多議席。

本屆立法會選舉將選出70名議員，而選舉主要還是泛民與親政府建制派候選人之爭。

在泛民陣營中，還多了一股生力軍，就是主張本土主義甚至「港獨」的年輕候選人，各方估計他們可能會取得數席。

本屆選舉登記選民有378萬人，投票時間從上午7時30分到晚間10時30分，預料5日凌晨以後才會陸續有選舉結果。

70名議員中，35人由地方直選產生，35人由功能組別選出，其中5人由所謂的「超級區議會」功能組別選出。1050904

(中央社)