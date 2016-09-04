傳統市集攤商華麗變身 真材實料、人情味吸客

台中二市場丸一鮮魚行每到中午人潮川流不息。（馮惠宜攝）

丸一老闆娘阮秀玲利用店內的時鮮做出各式創意日本料理。（馮惠宜攝）

丸一的握壽司新鮮美味勝過不少坊間日本料理。（馮惠宜攝）

蝦咪，到傳統市場吃帝王蟹、馬糞海膽…？沒錯，隨著時代變遷，傳統市場攤商也力求轉型，喧鬧市場裏不拼店裝、設備，平價星級料理奮起，攤商華麗變身用真材實料和人情味繼續傳承一門好生意。

「楊媽媽給我來幾片生魚片。」還未到中午時分，台中第二市場裏丸一鮮魚行陸續出現排隊等著入座的人潮，食客們倚著冷藏冰櫃突出的不繡鋼展示長架當成餐桌，品嚐著新鮮現做的生魚片、握壽司，這家店許多大陸、香港美食節目都曾採訪過，直到現在仍不時有香港客人來台中一定要來嚐鮮。

「丸一」早在日據時代興建第二市場時就是第一店，迄今已超過百年歷史，第一代老闆從彰化線西挑現捕魚鮮來此販售，後來更成為台中市高級日本料理店生鮮魚貨供應商，近年轉型賣精緻的即食料理，不限低消、客製化、平價的特色，讓饕客津津樂道。

其實丸一正是傳統市場攤商轉型奮起的代表，其他像是北屯一點利黃昏市場名攤「鵝房宮」從賣現切鵝肉、烤魚家常菜，演便成如今兼賣壽司便當、生蔬沙拉以及現點現做丼飯、握壽司等料理，生意從外帶做到內用、午餐延續到宵夜，可以說是人氣強強滾。

隨著時代變遷，超市、量販以及近年農夫市集興起，使得繼有的傳統市場攤商失去競爭力，從昔日販售生鮮蔬果魚肉，到如今不少攤商轉型提供家常菜，甚至提供媲美餐廳的美食料理，攤商為了生存，不昔從傳統中創新改變，也正是台灣社會變遷的縮影。

傳統市場是最貼近庶民生活的地方，在時代洪流中，攤商們為了拼經濟、顧巴豆，有堅持、也有改變，努力貼近消費者的需要，丸一鮮魚行老闆娘阮秀玲說，「客人們都是她沒有血緣的親人，希望每一次來用餐都能帶回對食物美好的記憶」，市場裏沒有冷氣、奢華的裝潢，這濃濃的人情味，和把客人當成家人的那份心思，才是讓小攤人氣歷久不衰的關鍵。

(中時)

一點利的鵝房宮兩人小攤位變成15坪、10名員工的黃昏市場攤位，堪稱黃昏市場的傳奇。（馮惠宜攝）