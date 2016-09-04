長壽秘訣？ 陸人瑞享壽119歲 生前愛啖回鍋肉

陸人瑞119歲辭世。（取自微信）

上月21日，中國大陸最長壽的女性付素清女士，穿著藏青色長袖衣褲和碎花襯衣，頭上綁著頭巾，腳下套著紅色毛線襪和棉鞋，在四川家中由曾孫備席歡慶119歲大壽，沒想到昨（3）日上午傳出與世長辭的消息，享壽119歲。

付素清女士的曾孫女受訪時表示，昨日上午8點多，家人照常準備好早飯，到付女士臥室叫她起床吃早飯，她說不想吃，家人扶她到旁邊稍作休息便先去用膳，不一會兒，付女士就突然倒下，家人趕緊起身查看，付女士眼睛睜著，已經沒有呼吸心跳。依照當地習俗，付老太太的葬禮必須安排在今日出殯，但礙於時間緊迫，不少遠在外地的親人無法送她最後一程。

付素清的晚輩透露，她飲食清淡，平時早上會吃稀飯，中午和下午都會吃上幾口回鍋肉，「一天三餐都必須要有回鍋肉，而且主要是肥肉，心情好的時候，一小碗回鍋肉她一天就吃完了。」

付素清的女兒徐淑華表示，近年來她母親的飲食習慣改變很多，現在吃得最多的，是燜得爛熟的青豆、蒸過的南瓜紅薯，喝得最多的是白開水，不愛喝燉湯。付素清的身體一直都很硬朗，100多歲時有時閒著還能拄著長棍去摘柳橙、打掃院子，不過近年來大多時間都在睡覺，即使短時間坐在客廳裡，也都是閉著眼睛養神。

付素清女士膝下育有6名子女，家族可謂是人丁興旺，據了解，加上近日才出生的玄孫，一大家子大概已有68人。

(中時電子報)