美網》苦戰4小時 瓦林卡驚險5盤逆轉晉級

大會第3種子瑞士名將瓦林卡驚險5盤擊敗伊凡斯晉級16強。（美聯社）

美網男單大會第3種子瑞士名將瓦林卡，4日男單第3輪逢非種子英國好手伊凡斯（Dan Evans）開賽就失掉首盤陷入苦戰，歷經5盤4小時2分鐘鏖戰，驚險4比6、6比3、6(6)比7、7比6(8)、6比2逆轉勝，連5年美網晉級16強。

瓦林卡此役面對世界排名64的伊凡斯陷入苦戰，儘管伊凡斯全場出現高達16次雙發失誤，但瓦林卡發生64次非受迫性失誤，並未佔得便宜。首盤失掉後，瓦林卡第2盤力挽狂瀾扳平，不過第3盤拚戰近1小時，雙方一路保發至6比6逼入搶七，瓦林卡6比6時發球分未能拿下，6比8飲恨盤數陷入1比2落後。

伊凡斯一度取得盤數2比1領先，但最後遭瓦林卡連拿2盤上演逆轉秀。（美聯社）

無路可退的瓦林卡，第8局錯過3個破發點，雙方再度決勝搶七，8比8平手之際，瓦林卡一記二發Ace球，再藉對手回擊出界局末連拿2分，驚險10比8勝出，大戰77分鐘扳平盤數。

決勝盤氣勢一面倒向瓦林卡，開賽連續破發連拿4局，情緒起伏大的伊凡斯不時甩拍發洩，4比2後瓦林卡賞給對方鴨蛋再度破發成功，賽末瓦林卡先是一記Ace球，連拿2分不讓比賽再有懸念，鏖戰5盤拿下比賽。

(中時電子報)