星級美食隱身黃昏市場 嘗盡甘味人生

年少曾誤入歧途的鄭凱全浪子回頭，在家人支持下在公益黃昏市場開起海鮮燒烤店，經常赤裸上身場內場外跑。（馮惠宜攝）

一點利黃昏市場內的「鵝房宮」，每到下午時刻其他攤位陸續進場，車流和用餐的人交錯和過，形成特別的畫面。（馮惠宜攝）

鵝房宮提供的立食，料好CP值超高，被網友評為CP值超高、再熱也要去吃。（馮惠宜攝）

同樣花錢吃美食，市場裡沒冷氣，開放環境人潮熙攘，但在傳統市集用餐，有些體驗大餐廳絕不會有。台中北屯一點利黃昏市場「鵝房宮」被網友評為CP值超高、再熱也要去吃；公益路黃昏市場的「リ味館海鮮燒烤」，服務生露出滿是刺青的雙手豪邁上菜，浪子回頭的甘味人生只有路邊攤才會如此赤裸呈現。

小攤美食除了料理要抓住消費者的胃，市場才有的驚奇也是不斷有外地客來嚐鮮的主要原因；「鵝房宮」從中午開賣，下午時分剛好是市場攤商進貨尖峰，日料的卡布里台臨接車道，每遇大貨車進場，此時坐在這排用餐的客人都會自動站起來讓路，形成相當有趣的畫面。

「鵝房宮」有22年歷史，原本賣烤魚、鵝肉方便菜，6年前引進日本築地市場的立食，每周從日本空運日本頂級活海鮮、每天清晨親自到魚市場、建國市場挑選新鮮海鮮，提供精緻平價的日式料理；為服務老主顧，老闆張志民連味噌也賣，就是因為客人愛上店裏的味噌湯，想依在家料理，尤其不少主顧也經常和他切磋廚藝。

公益黃昏市場的「リ味館」，則是年少時曾誤入歧途、23歲老闆鄭凱全改過自新的轉捩點，父母做海鮮批發，他專選級食材，不需加工調味，炭火烤考出鮮滋味，豪氣料理吸引饕客上門；迷途知返的他敞開心房用人，廚師、服務生即便滿身刺青，只要肯學、肯做他一視同仁，這刺青男上菜也成為店裏特殊風景。

拿出客人帶來的名店排隊蛋糕，二市場的丸一鮮魚行的老闆娘阮秀玲和客人一起分享，在這裏用餐，阮秀玲自豪地說，龍蝦、帝王蟹、大間黑鮪魚等頂級時令海鮮全都有，價格卻相對平價，尤其沒有低消限制，就算是只點兩片生魚片，也能不怕被回以白眼，對老顧客阮秀玲對他們的喜好如數家珍，提供客製化的服務，這種貼心、自在，是坊間高檔日本料理店最缺乏的。

(中時)