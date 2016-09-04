子債母還！高畑裕太涉強姦 媽賣房賠錢

高畑裕太涉強姦案被捕，連累她母親。（圖／翻攝laughy.jp）

日本星二代藝人高畑裕太，近來被爆因在酒店涉嫌強姦及傷人被捕，他演藝事業全毀，目前更仍被警方拘留中。事發後，他的母親高畑淳子出面道歉，現在更面臨高額賠款得賣房，讓人不勝唏噓。

先前高畑裕太就曾坦承是「肉食男」，沒想到上月竟在下榻酒店中對一名送牙刷到房間的女職員施暴，他以涉嫌強姦及傷害被捕，這次闖禍據悉更得賠上5億日圓(約1.5億台幣)，高畑裕太母親除了在事後出面道歉外，她還得扛起兒子闖下的大禍幫忙賠錢。

有消息稱高畑淳子在澀谷有間正在興建中的三層豪宅，市值約2億日圓，她已經決定要把該房產出售還錢，但這樣還不夠，她恐還得變賣其他家產才湊得出5億日圓的賠款，讓圈中不少藝人都替她感到心疼。

(中時電子報)