子債母還！高畑裕太涉強姦 媽賣房賠錢
日本星二代藝人高畑裕太，近來被爆因在酒店涉嫌強姦及傷人被捕，他演藝事業全毀，目前更仍被警方拘留中。事發後，他的母親高畑淳子出面道歉，現在更面臨高額賠款得賣房，讓人不勝唏噓。
先前高畑裕太就曾坦承是「肉食男」，沒想到上月竟在下榻酒店中對一名送牙刷到房間的女職員施暴，他以涉嫌強姦及傷害被捕，這次闖禍據悉更得賠上5億日圓(約1.5億台幣)，高畑裕太母親除了在事後出面道歉外，她還得扛起兒子闖下的大禍幫忙賠錢。
有消息稱高畑淳子在澀谷有間正在興建中的三層豪宅，市值約2億日圓，她已經決定要把該房產出售還錢，但這樣還不夠，她恐還得變賣其他家產才湊得出5億日圓的賠款，讓圈中不少藝人都替她感到心疼。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。