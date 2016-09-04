德國之聲專訪謝志偉：讓台德關係更踏實
新任駐德國代表謝志偉出發赴任前，接受德國之聲訪問時表示，回鍋之前要先熱鍋，不然會砸鍋。台德雖然沒有邦交，但有外交，未來他的首要任務是讓台德關係更踏實。
已經走馬上任的謝志偉，出發前接受德國之聲（DW）訪問，暢談未來駐德的目標與想法。
謝志偉表示，台灣國際處境特殊，台灣與德國之間雖然沒有邦交，但有外交，對於德國奉行「一中政策」，這是不好踩的紅線，他會予以尊重。但他的首要任務是讓台灣與德國的實質關係更踏實，以符合總統蔡英文的踏實外交，在鞏固既有基礎上，強化、進化、深化雙邊關係，讓德國人更理解台灣。
謝志偉說，整體而言，在沒有邦交關係的情況下，台灣和德國的關係，不管是經濟、文化、社會、環保、旅遊其他方面，其實非常綿密、良好。雙方的互訪、交流、合作不斷。因為政黨輪替，以後政治上的目標可能有些許改變，但大致上，工作是延續的，會在既有基礎上繼續往前走。
再度出任駐德代表職務，謝志偉說，回鍋之前要先熱鍋，不然會砸鍋。但受訪當時還沒離開台灣的他，已經開始想念台灣，有心碎的感覺。但他希望能為台灣做出更多貢獻。
他表示，台灣是一個非常值得大家珍惜的國家，他個人也珍惜台灣與中國的關係，但不會把單一民族當成國家組成要件，希望台灣在國際社會能立足、受到肯定、被接納，獲得應有的國際地位。
在被問及有人預言蔡總統當選可能造成雪崩式斷交潮，可能會從梵蒂岡開始時，謝志偉說，台灣目前與各邦交國的關係基礎穩固。和梵蒂岡的關係，台灣的立場是謹慎而有自信的。
他進一步表示，不能阻止中國大陸的企圖，但台灣可以做好自己該做的事，希望台灣不會繼續被國際社會虧待。中國也必須想清楚，將台灣逼到牆角，會激起台灣人民普遍不滿，將中國共產黨視作不值得交往的對手，這對中國並沒有好處。1050904
(中央社)
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